¿Qué dice el nuevo Decreto Supremo 5515?

El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5515, que modifica la Organización del Órgano Ejecutivo y autoriza al mandatario a ejercer sus atribuciones constitucionales desde el exterior de manera temporal, utilizando medios tecnológicos de comunicación.

En la práctica, la norma establece que, cuando el presidente se encuentre fuera del territorio nacional, podrá continuar ejerciendo sus competencias previstas en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado mediante canales tecnológicos oficiales.

A continuación, los 5 datos más importantes del Decreto Supremo 5515:

Rodrigo Paz podrá ejercer funciones desde el exterior mediante el uso de medios tecnológicos. La Vicepresidencia solo actuará si no hay acceso digital para ejercer las funciones del mandatario. Si el presidente no puede conectarse, enviará instrucciones precisas por escrito para garantizar la continuidad del gobierno. El Decreto modifica el N° 4857, permitiendo que el presidente gobierne a distancia de manera legal y segura. El Ministerio de la Presidencia y la AGETIC serán responsables de crear y mantener los canales digitales oficiales para la gestión del Ejecutivo desde el extranjero.

Con esta norma, el Gobierno busca asegurar la continuidad de la gestión presidencial y modernizar los mecanismos de gobernanza, especialmente en situaciones en las que el presidente deba ausentarse temporalmente del país.

