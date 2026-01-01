¿Qué dice el nuevo Decreto Supremo 5515?

Con esta norma, el Gobierno busca asegurar la continuidad de la gestión presidencial y modernizar los mecanismos de gobernanza, especialmente en situaciones en las que el Presidente deba ausentarse temporalmente del país.
01/01/2026 17:36
El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5515, que modifica la Organización del Órgano Ejecutivo y autoriza al mandatario a ejercer sus atribuciones constitucionales desde el exterior de manera temporal, utilizando medios tecnológicos de comunicación.
En la práctica, la norma establece que, cuando el presidente se encuentre fuera del territorio nacional, podrá continuar ejerciendo sus competencias previstas en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado mediante canales tecnológicos oficiales.
A continuación, los 5 datos más importantes del Decreto Supremo 5515:
