Investigan a policía por atropello con víctimas fatales en Quillacollo, Cochabamba

Un hecho de tránsito se registró en la población de Quillacollo. Una pareja perdió la vida tras ser atropellada en el kilómetro 15 de la avenida Albina Patiño, en un caso cuyo protagonista resultó ser un funcionario policial que se dirigía a su fuente laboral vestido con uniforme.

Según informó el coronel Ángel Moya, jefe de la División Accidentes de Quillacollo, el personal de Radio Patrulla 110 acudió al lugar luego de recibir una alerta sobre un atropello a peatón con muerte de personas. “Una vez en el lugar se ha podido establecer la presencia de un vehículo protagonista de este hecho de tránsito, cuyo conductor es un funcionario policial”, indicó la autoridad.

El uniformado fue aprehendido para el inicio de las actuaciones procesales correspondientes, entre ellas la toma de muestra de sangre para el examen de alcoholemia. Moya explicó que este procedimiento se realizó en presencia de personal especializado y con la participación activa de los familiares de las víctimas, quienes firmaron el acta para garantizar la transparencia.

Asimismo, los allegados acompañaron la remisión de la muestra al laboratorio. “Se ha tomado el recaudo de que los familiares de las víctimas acompañen la remisión de la muestra de sangre al laboratorio para su respectivo análisis”, precisó el coronel.

Consultado sobre los resultados de alcoholemia, Moya informó que aún se encuentran a la espera de la remisión oficial de los exámenes. Entretanto, el caso ya está en manos de la Fiscalía, que inició la fase investigativa y prepara la audiencia de medidas cautelares del implicado.

Respecto a las circunstancias exactas del accidente y la existencia de posibles imágenes o registros, el jefe policial señaló que será el fiscal de turno quien tome declaraciones y recabe elementos que permitan reconstruir la “verdad histórica de los hechos”.

Mira la programación en Red Uno Play