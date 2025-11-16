Cuatro heridos tras choque de vagoneta que derribó un poste y cayó sobre motociclista en Santa Cruz

Un aparatoso accidente de tránsito registrado pasado el mediodía de este domingo en el segundo anillo, a la altura de la avenida La Salle, dejó cuatro personas heridas, entre ellas los ocupantes que circulaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el relato de testigos, una vagoneta que circulaba a velocidad perdió el control e impactó violentamente contra un poste de alumbrado público. El choque hizo que el poste se desplomara y cayera directamente sobre el motociclista que se desplazaba en sentido contrario, justo en el momento del siniestro.

La fuerza del impacto también provocó que la vagoneta terminara volcada en plena vía. Dos personas que iban a bordo del vehículo también resultaron heridos y fueron auxiliados por transeúntes antes de ser trasladados en ambulancia a una clínica privada.

Vecinos del lugar informaron que en la motocicleta viajaba un hombre junto a su hijo, quienes sufrieron lesiones tras la caída del poste. Ambos fueron llevados de inmediato a un centro médico privado, donde reciben atención.

Mira la programación en Red Uno Play