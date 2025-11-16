Bus interdepartamental sufre embarrancamiento en ruta Santa Cruz–Cochabamba

Un bus interdepartamental de la empresa Bolívar, que cubría la ruta Santa Cruz – Cochabamba, sufrió un embarrancamiento en la zona de Ucuchi Melga, sector donde de inmediato se activaron tareas de auxilio por parte de la Policía y personal médico.

De acuerdo con un reporte preliminar, se tiene conocimiento de personas heridas, quienes fueron evacuadas y remitidas a distintos centros hospitalarios cercanos. Hasta el momento no se ha precisado el número de afectados ni su estado de salud.

Testigos en el lugar señalaron que, tras el accidente, ambulancias y efectivos policiales llegaron al punto del hecho para brindar atención a los pasajeros y coordinar las labores de rescate.

Las autoridades policiales aún no brindaron un informe oficial sobre las causas del incidente ni la cantidad total de heridos. Se espera que en las próximas horas se emita una comunicación formal que detalle las circunstancias del accidente y la situación de los pasajeros.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play