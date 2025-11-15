Trágico accidente en la carretera Llallagua-Oruro deja cinco fallecidos

Un accidente de tránsito ocurrido en la diagonal Jaime Mendoza, en la carretera Llallagua-Oruro, a la altura de Aguas Calientes, dejó un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridos de gravedad.

La información fue confirmada por, Miguel Ángel Ramallo, Director Provincial de Uncia, quien indicó que los heridos —un varón y una mujer— fueron trasladados a un hospital, aunque se desconoce su estado actual.

Según los primeros informes, el accidente involucró a un camión que transportaba enseres de limpieza y una vagoneta de servicio público. Al parecer, el conductor del camión perdió el control del vehículo, provocando la colisión que terminó de manera fatal para las cinco personas que viajaban en la vagoneta.

Ramallo precisó que los cinco fallecidos perdieron la vida de manera inmediata en el lugar del accidente, mientras que los heridos se encuentran bajo atención médica. Autoridades locales se desplazaron al sitio para coordinar el rescate y realizar las investigaciones correspondientes.





