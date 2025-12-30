TEMAS DE HOY:
Política

Noveno día de protestas de la COB, marcha ingresa al centro paceño

La Central Obrera Boliviana (COB) para este día martes 30 de diciembre cumple su noveno día de movilizaciones en contra del decreto 5503, una marcha descendió desde la avenida montes hacia el centro paceño cortando el tránsito de calles y avenidas principales. 

Juan Marcelo Gonzáles

30/12/2025 14:08

Foto: COB realiza marcha (Captura de video)
La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) para este día martes 30 de diciembre cumple su noveno día de movilizaciones en contra del decreto 5503; una marcha descendió desde la avenida Montes hacia el centro paceño cortando el tránsito de calles y avenidas principales.

Varios sectores afiliados a la COB se concentraron desde las 10 de la mañana para poder cumplir su noveno día de protesta; además, se reportaron piquetes de huelga de hambre.

En esta jornada, a través de un comunicado, la Federación Nacional e Internacional de Choferes Asalariados de Bolivia de Transporte de Carga, Combustible y de Pasajeros anunciaron que se sumarán al pedido de la abrogación del decreto 5503 con paralización de sus motorizados en las zonas fronterizas de Pisiga, Tambo Quemado y Colchane.

Por su parte la Policía Boliviana instaló barricadas en los cuatro accesos a la Plaza Murillo ya que los movilizados instalarán una vigilia alrededor de la plaza.

 

