Capturaron y amarraron a un sospechoso de robo de autos en el Trópico

Pobladores de la localidad de Izoso, en el Trópico de Cochabamba, capturaron y ataron a un presunto ladrón de vehículos, luego de sorprenderlo aparentemente a bordo de un automóvil robado.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales, los vecinos lograron reducir al sujeto, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras aguardaban su traslado a dependencias policiales.

En imágenes que circulan en plataformas digitales se observa que el presunto delincuente fue introducido en la maletera de una movilidad para ser llevado hasta el municipio de Ivirgarzama, donde presuntamente sería entregado a las autoridades.

Hasta el momento, no existe un informe oficial de la Policía que confirme la identidad del sospechoso ni las circunstancias exactas del hecho.

El caso generó debate en redes sociales sobre la justicia comunitaria y la creciente preocupación por el robo de vehículos en la región, una problemática que vecinos del Trópico denuncian de manera recurrente.

