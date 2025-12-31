“No recuerda qué pasó”, dijo la mujer que abandonó a su bebé tras ser aprehendida

La mujer de 20 años que abandonó el pasado lunes a su hija de tan solo cuatro semanas en la avenida Ana Barba se presentó voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y fue aprehendida, informó el director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Hoy, a raíz de las convocatorias que se han hecho por los medios de prensa, la mujer se apersonó a esta defensoría para prestar su declaración”, explicó la autoridad.

“A raíz de esto, hemos dado comunicado al Ministerio Público y a la Policía, y se ha procedido a su aprehensión esta mañana. Será puesta ante el Ministerio Público para que preste su declaración informativa, y será el fiscal asignado al caso quien determine la imputación correspondiente y la remisión ante un juez cautelar”.

Sobre las motivaciones de la madre, el director indicó que “en sus declaraciones, la mujer asegura no recordar qué ocurrió, simplemente que decidió tomar esta decisión”.

Mientras tanto, la menor se encuentra bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. “Estamos a la espera de que familiares, como abuelos o tíos, puedan asumir la custodia de la menor. La denuncia presentada es por abandono de niña”, detalló la autoridad.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la madre dejó a la bebé en la acera, lo que será considerado en la investigación. Ahora se aguarda la toma de declaración formal para definir los pasos legales a seguir.

Mira la programación en Red Uno Play