Cochabamba: Sancionan a tres empresas por permitir viajes de menores sin permiso

En el marco de los operativos de control de fin de año, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), sancionó a tres empresas de transporte interdepartamental por permitir el viaje de menores sin la documentación reglamentaria.

Durante las inspecciones realizadas en las últimas horas en la salida de la terminal, las autoridades identificaron a seis niños y adolescentes que intentaban trasladarse a diversas ciudades de Bolivia sin contar con el respectivo formulario de permiso de viaje.

La responsable de la Defensoría de la Niñez calificó estas acciones como "sumamente irregulares", enfatizando el gran riesgo al que se expone a la población infantil cuando las empresas omiten la verificación de estos permisos obligatorios.

Sanciones económicas

Debido a que algunas líneas de transporte continúan infringiendo las normas de protección al menor, se aplicaron las siguientes medidas:

Multas: Tres empresas de buses fueron sancionadas con el pago de 3.000 UFVs cada una.

Compromiso institucional: La ATT reafirmó su compromiso para sancionar drásticamente este tipo de hechos y garantizar la seguridad en la Red Vial Fundamental.

Controles continuos: Las autoridades confirmaron que las labores de vigilancia en la terminal de buses se mantendrán de manera constante para evitar el traslado irregular de menores.

Se recuerda que el permiso de viaje es un documento obligatorio e importante para cualquier traslado nacional de menores de edad. Se recomienda tramitarlo con anticipación en las oficinas de la Defensoría para evitar inconvenientes antes de abordar su bus.

