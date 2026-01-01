Arrestan a un policía por presuntos cobros irregulares en el penal de Palmasola

La Fiscalía y la Policía investigan presuntos actos de corrupción en el penal de Palmasola de Santa Cruz, luego de denuncias sobre cobros a personas que ingresaban a visitar a sus familiares.

Un policía fue arrestado tras encontrársele 50 bolivianos en su poder, mientras que otros tres funcionarios serán citados como testigos. El caso fue descubierto gracias a una denuncia anónima y ya es el segundo incidente de este tipo registrado en el penal más poblado del país.

El fiscal anticorrupción Daniel Ortuño explicó “Estamos analizando todos los elementos de prueba, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad, para determinar si efectivamente hubo un ilícito. Si se comprueba que no se recibió dinero, el Ministerio Público actuará de manera objetiva y se cesará el arresto del funcionario involucrado”.

Ortuño agregó que “hasta el momento no se cuenta con una víctima identificada que confirme la entrega de dinero, por lo que la investigación continuará para esclarecer responsabilidades”.

