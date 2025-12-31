Lechón al horno: la tradición que no puede faltar en las mesas en Año Nuevo

En muchas casas de Santa Cruz, el lechón al horno es el plato estrella para recibir el Año Nuevo en familia. La preparación de este tradicional manjar es todo un ritual que se mantiene vivo desde hace décadas.

“Ya son 40 años que vengo trabajando en Santa Cruz, prácticamente estamos bien conocidos. Terminamos el relleno, lo preparamos para ponerlo al horno y esperar que se cueza; luego se van despachando de acuerdo a la hora que agendaron su pedido”, explicó Ronald Antelo, propietario de negocio.

La demanda es tan alta que algunos clientes hacen pedidos desde muy temprano. “Hay gente que ha pedido a las 6:00 de la mañana y eso se coció toda la noche. Tenemos lechones desde 5 hasta 18 kilos. El más económico está en 1.000 bolivianos, hasta 3.000 bolivianos, dependiendo de la cantidad de personas”, detalló Antelo.

Este plato no solo es apreciado por su sabor, sino también por la tradición que representa. “Es una tradición que se ha hecho en Santa Cruz desde hace años”, añadió. Antelo recordó que antes, muchas familias criaban su propio chanchito: “Uno criaba y daba de comer al chanchito y llegaba la Navidad o Año Nuevo y la mamá lo preparaba”.

Para muchas familias cruceñas, el lechón al horno simboliza la unión familiar y la celebración, y cada año sigue siendo protagonista en las mesas al cerrar el ciclo y recibir un nuevo año con los seres queridos.

