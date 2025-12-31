TEMAS DE HOY:
Caos vehicular en Santa Cruz: las últimas compras del año colapsan los centros de abasto

A pocas horas de recibir el Año Nuevo, los mercados y zonas comerciales de Santa Cruz colapsan por la alta afluencia de personas y vehículos. Las calles están saturadas y se recomienda evitar circular en horas pico.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

31/12/2025 14:31

FOTO: RED UNO
Santa Cruz de la Sierra

La previa de Año Nuevo en Santa Cruz se vive con intenso movimiento y congestión vehicular. Desde tempranas horas, los principales centros de abastecimiento registran largas filas de personas y vehículos, dificultando la circulación en varias zonas de la ciudad.

La población se volcó a los mercados para realizar las últimas compras del año, adquiriendo alimentos para la cena, bebidas, cotillones y los tradicionales estrenos. Esta alta demanda generó trancaderas y desplazamientos a paso lento, especialmente en las vías cercanas a los centros de abasto y zonas comerciales.

Imágenes captadas por el dron de Notivisión de Red Uno muestran la magnitud del movimiento: calles saturadas, aglomeraciones de personas ingresando y saliendo de los mercados, y vehículos prácticamente inmóviles en algunos sectores debido al desorden vehicular.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan:

  • Evitar circular en horas pico.

  • Estacionar a mayor distancia de los centros de abastecimiento para reducir el tiempo de desplazamiento.

  • Planificar compras con antelación para evitar los momentos de mayor congestión.

La combinación de últimas compras, tránsito intenso y aglomeraciones refleja la tradicional locura de la víspera de Año Nuevo en Santa Cruz, donde la paciencia y la planificación son clave para no quedar atrapado.

 

