La previa de Año Nuevo en Santa Cruz se vive con intenso movimiento y congestión vehicular. Desde tempranas horas, los principales centros de abastecimiento registran largas filas de personas y vehículos, dificultando la circulación en varias zonas de la ciudad.

La población se volcó a los mercados para realizar las últimas compras del año, adquiriendo alimentos para la cena, bebidas, cotillones y los tradicionales estrenos. Esta alta demanda generó trancaderas y desplazamientos a paso lento, especialmente en las vías cercanas a los centros de abasto y zonas comerciales.

Imágenes captadas por el dron de Notivisión de Red Uno muestran la magnitud del movimiento: calles saturadas, aglomeraciones de personas ingresando y saliendo de los mercados, y vehículos prácticamente inmóviles en algunos sectores debido al desorden vehicular.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan:

Evitar circular en horas pico .

Estacionar a mayor distancia de los centros de abastecimiento para reducir el tiempo de desplazamiento.

Planificar compras con antelación para evitar los momentos de mayor congestión.

La combinación de últimas compras, tránsito intenso y aglomeraciones refleja la tradicional locura de la víspera de Año Nuevo en Santa Cruz, donde la paciencia y la planificación son clave para no quedar atrapado.

