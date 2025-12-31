Searpi activa plan de contingencia por lluvias en Santa Cruz; piden evitar ríos

En el marco del feriado de fin de año, la Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), activó un plan de contingencia ante la inestabilidad climática prevista hasta el 5 de enero.

Si bien no se registran desbordes inminentes, las autoridades piden extrema precaución a la ciudadanía, especialmente a quienes planifican actividades cerca de ríos y cauces durante el feriado largo.

El director del Searpi, José Antonio Rivero, advirtió que las cuencas altas ya se encuentran saturadas, lo que significa que cualquier lluvia adicional puede generar escurrimientos directos hacia los ríos, provocando turbiones repentinos.

“Los ríos no son lugares de recreación ni de trabajo en este momento”, enfatizó, al exhortar a las familias a no exponerse innecesariamente.

Las zonas bajo mayor vigilancia durante estos días son la Cordillera, los Valles Cruceños y el Norte Integrado, donde se espera un incremento de precipitaciones entre el 3 y 4 de enero, debido al ingreso de un frente frío.

