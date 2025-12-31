Un gesto que crece con ellos: bebés nacidos en Navidad recibirán pañales Mi Bebé por más de dos años

Nacer en Navidad ya es especial. Pero para varios bebés que llegaron al mundo el 25 de diciembre en la Maternidad Percy Boland, esa fecha quedará marcada para siempre por un gesto solidario que los acompañará en sus primeros años de vida.

La empresa Italsa, a través de su marca Mi Bebé, lanzó la campaña “Tu primera Navidad con Mi Bebé”, una iniciativa que entregará pañales durante dos años y medio a los recién nacidos de esa fecha, cubriendo una de las necesidades más importantes durante la primera infancia.

El beneficio acompañará a los pequeños desde sus primeros días hasta sus primeros pasos, brindando tranquilidad a las madres y familias que inician el camino de la crianza. Cada entrega representa mucho más que un producto: es respaldo, cuidado y presencia constante.

“Es un regalo que realmente marca la diferencia. Nos sentimos acompañadas y agradecidas”, expresó una de las madres beneficiadas, emocionada por el apoyo recibido en una fecha tan significativa.

Desde la empresa explicaron que los pañales Mi Bebé están elaborados con materiales hipoalergénicos, cubierta suave y barreras antiderrames, y cuentan con tallas que van desde prematuros hasta XXXL, adaptándose al crecimiento de los niños hasta los dos años y medio.

Por su parte, el director de la Maternidad Percy Boland, Mario Herbas, destacó el impacto humano de la campaña y el compromiso social demostrado.

“Pensé que el apoyo sería por un año, pero saber que acompañarán a estos bebés durante toda su primera etapa de vida es algo realmente valioso. El corazón solidario se hace presente”, afirmó.

Desde Davosan también valoraron la iniciativa. Su representante, Mery Suárez, indicó que Italsa colabora con la maternidad desde hace cinco años.

“Yo me siento muy feliz porque estos bebés van a ser bendecidos estos dos años y medio”, sostuvo.

Así, para estos recién nacidos, la Navidad no solo fue una fecha en el calendario, sino el inicio de una historia marcada por el cuidado, la esperanza y un regalo que crecerá junto a ellos.

