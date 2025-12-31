TEMAS DE HOY:
Santa Cruz: Sedcam garantiza transitabilidad en rutas durante el feriado de Año Nuevo

El Sedcam informó que las rutas principales están habilitadas para el feriado de Año Nuevo, pero recomendó precaución en zonas críticas.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

31/12/2025 17:48

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Ante el feriado largo por Año Nuevo, que se extenderá el jueves 1 y viernes 2 de enero de 2026, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) informó que la red vial en Santa Cruz se encuentra habilitada, aunque recomendó circular con precaución, especialmente en tramos considerados inestables.

El director del Sedcam, Jairo Guiteras, explicó que, a pesar de los días festivos, se mantienen operativas las cuadrillas de emergencia y maquinaria pesada, listas para intervenir en caso de deslizamientos u otras contingencias por las lluvias recientes.

“Todos los caminos que conducen a los destinos turísticos del departamento están transitables”, señaló Guiteras.

La autoridad detalló que en los últimos días se registraron afectaciones puntuales en zonas como Charagua, Camiri y Cotoca, pero los equipos técnicos ya están trabajando en la reposición y la circulación no fue interrumpida.

 

Alerta en la carretera antigua a Cochabamba

El Sedcam recomendó extrema precaución a los conductores que se dirijan hacia los Valles Cruceños o Cochabamba por la carretera antigua, considerada inestable debido a la posibilidad de deslizamientos repentinos, especialmente durante temporada de lluvias.

“Son tramos donde pueden ocurrir eventos súbitos difíciles de predecir”, advirtió la autoridad.

 

 

