Una intensa balacera registrada el pasado 29 de diciembre en una colonia de México, dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas una menor de 16 años, y cuatro escoltas heridos, según informaron autoridades locales. La víctima del ataque fue el comerciante Alberto Prieto Valencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, más de 30 sicarios participaron en el ataque, utilizando al menos siete vehículos, algunos sin placas. El vehículo en el que se desplazaba Prieto, de color anaranjado, no estaba blindado, pese a que contaba con al menos siete escoltas, algunos de ellos militares retirados.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los atacantes descendiendo de camionetas y abriendo fuego con armas de alto calibre.

Tras la balacera, la Fiscalía de Jalisco confirmó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la presunta participación de la delincuencia organizada.

¿Quién era Alberto Prieto?

Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, era un comerciante de la ciudad de Zapopan, Jalisco, vinculado al comercio local y, según reportes de medios y autoridades, relacionado con actividades de “rifas colombianas” en el Mercado de Abastos. Estas rifas son un tipo de sorteo clandestino que ha estado bajo investigación por la autoridad debido a su conexión con redes de crimen organizado.

