Policial

Vehículo de lujo provoca aparatoso choque en la av. Uyuni; dos adultos mayores resultaron heridos

El conductor de una vagoneta huyó tras impactar a dos vehículos; uno de ellos terminó contra un árbol, dejando a sus ocupantes graves.

Ligia Portillo

Vehículo de lujo provoca aparatoso choque en la av. Uyuni, dos adultos mayores resultaron heridos. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La noche del viernes, un fuerte accidente de tránsito sacudió la avenida Uyuni, cerca del puente Recoleta. Una vagoneta de lujo, conducida a alta velocidad, embistió a dos vehículos estacionados y en circulación, provocando un aparatoso choque.

Uno de los autos afectados, un taxi, perdió el control y colisionó con otro vehículo estacionado. Sin embargo, el caso más grave involucró a una vagoneta con dos adultos mayores, que terminó impactando contra un árbol, resultando ambos ocupantes heridos.

El conductor responsable del accidente huyó del lugar, dejando tras de sí daños materiales considerables y un rastro de caos. Cámaras de vigilancia registraron el momento en que el vehículo transitaba a excesiva velocidad antes de causar el incidente.

Efectivos de tránsito investigan el hecho, en un intento por dar con el responsable y esclarecer las circunstancias que provocaron este violento accidente.

 

