Persona en situación de calle cayó del Puente Antezana y quedó gravemente herido

En horas de la noche, se registró un aparatoso hecho en el puente Antezana, que se vio interrumpido por horas durante la madrugada. Conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre una persona herida tras caer desde la parte superior del puente.

Inmediatamente, voluntarios de SAR-Bolivia, radio patrullas 110 y bomberos de la Policía se hicieron presentes en el lugar. Los voluntarios realizaron curaciones de emergencia en la cabeza de la víctima antes de que los bomberos la trasladaran al centro de salud más cercano.

Según las primeras informaciones, se trata de una persona en situación de calle que habría intentado descender hacia el río Rocha para dormir, momento en el que sufrió la caída.

Las autoridades continúan monitoreando su estado de salud, mientras vecinos y transeúntes se muestran consternados por la situación que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

