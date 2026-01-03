TEMAS DE HOY:
Policial

Golpe al narcotráfico: descubren cargamento en vivienda y detienen a tres personas en Guayaramerín

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Guayaramerín, Beni, terminó con 11 paquetes de pasta base de cocaína incautados y la aprehensión de tres personas, quienes serán investigadas por la Fiscalía.

Silvia Sanchez

02/01/2026 20:22

Beni, Bolivia

La FELCN realizó un operativo en una vivienda del municipio de Guayaramerín, donde se descubrió un cargamento de 11 paquetes de pasta base de cocaína, envueltos en cinta roja.

Durante la inspección, tres personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Las pruebas de campo confirmaron que la sustancia incautada era efectivamente pasta base de cocaína, la cual fue decomisada por la fuerza antidrogas.

El caso sigue bajo investigación para determinar la procedencia de la droga y la posible implicación de los detenidos en la red de tráfico.

