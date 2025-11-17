Así será la semana para tu signo: ¿Qué te deparan los astros? Te lo contamos en El Mañanero

Esta semana, los astros traen mensajes claros para cada signo: desde la importancia del amor propio y la honestidad consigo mismo, hasta nuevas oportunidades, aventuras y cuidado en los negocios.
Arranca la semana y, como siempre, muchos quieren saber qué les depara el destino en temas de dinero, trabajo y amor. Para guiarnos, hoy nos acompaña el astrólogo Orión Inti, quien nos da un vistazo a lo que los astros tienen preparado para cada signo.
Géminis: Honestidad consigo mismo. Es momento de ser generoso en relaciones y aprovechar oportunidades de viaje y crecimiento personal.
Tauro: No renuncie a lo que ama. Aunque surjan obstáculos, debe mantener la convicción para alcanzar sus metas. Eso sí, cuidado con negocios o inversiones riesgosas este mes.
Aries: Se recomienda cautela. Esta semana podrían aparecer altibajos emocionales, por lo que es fundamental cuidar las emociones y revisar los miedos que desestabilizan.
Cáncer: Merece un descanso. Es importante cuidar el hogar, la familia y la relación con padres e hijos, evitando el desgaste de energía en cosas innecesarias.
Leo: Amor propio ante todo. Debe priorizarse, reconocer cuándo cede demasiado a otros y tener cuidado con el manejo del dinero.
Sagitario: Borrón y cuenta nueva. Se aconseja dejar resentimientos atrás, estar en paz y no temerle a lo desconocido.
Escorpio: Es momento de soltar el pasado y abrirse a nuevas posibilidades de viaje, estudio y aventura.
Libra: Abra la mente. Nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras le esperan, siempre con empatía y flexibilidad.
Virgo: Precaución con la salud y los recursos. Podrían surgir tropiezos o pérdidas, por lo que se recomienda cuidar alimentación y evitar engaños.
Capricornio: Tiempo de celebrar y compartir con seres queridos. Buen momento para los negocios y finanzas, con oportunidad de crecimiento económico.
Acuario: Prudencia en los pasos que dé. Especial cuidado con contratos, firmas y compromisos. Se recomienda asesoramiento profesional si es necesario.
Piscis: Reflexión sobre lo que realmente quiere para el final del año. Tiempo de planificar viajes, cumplir sueños y compartir con quienes ama.
Orión Inti también señala que la temporada actual, con Plutón en Acuario, nos invita a no resistirnos a los cambios. Nuevas oportunidades, tecnología, amistades y experiencias se acercan, y quienes se adapten podrán vivir un cierre de año más armonioso y prometedor.
