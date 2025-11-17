Inundaciones en Villa Tunari dejan viviendas y cultivos bajo el agua

Villa Tunari y otras zonas del Trópico cochabambino están siendo duramente golpeadas por las intensas lluvias que se registran desde las primeras horas del lunes 17 de noviembre de 2025. Las precipitaciones han provocado inundaciones que afectan tanto a viviendas como a cultivos, especialmente de banano, dejando grandes pérdidas económicas y preocupación en los comunarios.

Imágenes desde la zona muestran calles prácticamente convertidas en ríos y casas completamente anegadas, con el agua ingresando al interior de los hogares, obligando a los comunarios a movilizarse para rescatar sus pertenencias.

“El agua subió muy rápido, no nos dio tiempo de sacar nada. Todo lo que teníamos en la casa y en los cultivos se perdió”, relató un vecino afectado por las inundaciones.

Según el pronóstico del SENAMHI, durante este lunes se esperan lluvias moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas aisladas y acumulados entre 60 y 90 milímetros en el norte del departamento de Cochabamba, especialmente en las provincias de Carrasco, Chapare, Ayopaya y Tiraque.

Las autoridades locales instan a los habitantes a tomar precauciones y mantenerse atentos ante posibles desbordes y nuevas crecidas de agua, mientras los comunarios temen que la situación se agrave en las próximas horas.

