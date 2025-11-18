¡No salió de acuerdo al plan! Fingió estar discapacitado para robar cerveza (VIDEO)

Un joven de 19 años fue condenado a tres años de prisión tras protagonizar un fallido intento de robo en un supermercado del Reino Unido. Su plan consistía en fingir estar discapacitado para evadir la seguridad del local.

Según informó la Policía, el joven ingresó al establecimiento en una silla de ruedas, acompañado por un cómplice de 17 años. Intentó ocultar cajas de cerveza sobre sus piernas, cubriéndolas con una chaqueta para no ser descubierto.

El engaño no duró mucho; al ser descubierto por un guardia de seguridad, el joven se levantó de la silla, agredió al vigilante y lanzó varios objetos dentro del supermercado, intensificando la situación.

Las autoridades recalcaron que la acción quedó registrada en video, evidencia clave que permitió esclarecer los hechos y llevar al joven ante la justicia.

Mira el video:

