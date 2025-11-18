"Nada que no cure un buen taco": La inesperada decisión de una novia tras ser plantada en el altar

Una novia se hizo viral en redes sociales luego de que un video capturara su inesperada reacción tras ser plantada en el altar. En lugar de sumirse en el llanto y la tristeza, la mujer, que aún vestía su espectacular traje de novia, decidió tomar el camino de la resiliencia y el buen humor... ¡pidiendo unos tacos!

La grabación, filmada dentro de un vehículo, muestra a la novia radiante, a pesar del revés emocional, mientras conversa sobre lo sucedido con una amiga y la vendedora de tacos, quien se convierte en su confidente. En el video, la joven hace gala de su filosofía ante el desamor, afirmando: "Nada que no cure unos buenos tacos" con una sonrisa. La vendedora le responde: "El chiste es que usted no se deje caer".

La reacción y el shock emocional

Aunque muestra una actitud increíblemente fuerte y positiva, la novia admite que el impacto está por llegar. "Ando bien, ando bien normal. Yo creo que al rato me da el shock emocional de que me acaban de dejar plantada", comenta con una risa.

La vendedora la elogia: "Yo admiro su valentía porque cualquiera ya se hubiera desmoronado en el momento".

"Limón para echarle a la herida"

Demostrando que la comida es la cura, la amiga no tarda en hacer su pedido, describiendo el manjar que necesita: "Pues yo quiero dos taquitos de carne asada..."; "con limón, para echarle a la herida", agrega la novia.

La conversación toma un tono de empoderamiento cuando la vendedora le da un consejo y le recuerda que las cosas suceden por algo: "Amiga, sea fuerte, va a ver que luego va a salir el indicado. Si ese no fue... las cosas suceden por algo".

La novia revela que esta no es la primera vez que la dejan, bromeando: "Ya como que el destino no quiere que me case. ¿De qué me sirve lo guapa? Pero no me sirve de nada, como quiera me dejaron plantada".

El destino del vestido de novia

Finalmente, la conversación termina con el plan para deshacerse del voluminoso traje nupcial. Tras declarar que ya no quiere hablar del tema, la amiga propone deshacerse de él: "Vamos a tirar ese vestido. ¿A dónde vamos? Vamos al Río Bravo. A tirar el vestido."

La novia sugiere quemarlo, pero la amiga opta por tirarlo en una zona menos transitada: "No, tíralo. Yo te doy otra cosa".

La historia de esta novia se ha convertido rápidamente en un himno a la resiliencia, demostrando que a veces, la mejor manera de superar un corazón roto es con una buena dosis de humor y unos cuantos tacos de carne asada.

Mira la programación en Red Uno Play