La privacidad digital es una preocupación creciente entre los usuarios, especialmente cuando se trata de la información que compartimos sin darnos cuenta.

Google Maps, una de las aplicaciones más utilizadas para guiarnos en el día a día, almacena datos de ubicación que muchos prefieren mantener en reserva. Si deseas eliminar la dirección de tu hogar de esta plataforma para reforzar tu seguridad, aquí te detallamos cómo hacerlo paso a paso, según información publicada por TvAzteca.

Conoce paso a paso cómo eliminar tu ubicación de Google Maps

Ingresa la dirección de tu casa en Google Maps. En la parte inferior de la pantalla, encontrarás un ícono de un muñequito de color amarillo. Puedes arrastrarlo y soltarlo en el punto exacto donde se encuentra tu casa. Asegúrate de estar ubicado justo frente al lugar que deseas eliminar. En la esquina superior derecha de la pantalla, aparecerá un recuadro negro. Haz clic en los tres puntos y selecciona la opción "informar sobre un problema". Se abrirá un formulario en el que deberás proporcionar una justificación detallada sobre por qué se debe borrar ese lugar de Google Maps. Una vez completado el formulario, envíalo.

Es importante saber, que el proceso de eliminación puede llevar algunos días, después de la solicitud realizada, previamente recibirás un mensaje de respuesta a través de correo electrónico.

Proteger la dirección de tu hogar en Google Maps se ha vuelto esencial, especialmente porque la función de Street View ofrece imágenes detalladas que pueden exponer más información de la que deseas compartir.

Al aplicar las opciones de eliminación o difuminado disponibles, puedes mantener tu privacidad a salvo y evitar que terceros identifiquen tu ubicación exacta.

