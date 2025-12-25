TEMAS DE HOY:
NASA comparte imagen de un “árbol de Navidad cósmico” en la Vía Láctea

La NASA destacó que este tipo de imágenes no solo tienen un valor estético, sino también científico, ya que permiten estudiar los procesos de formación estelar y la dinámica de los cúmulos jóvenes dentro de la galaxia.

25/12/2025 15:35

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recordó, a través de un post en la red social X, una de las imágenes más llamativas captadas por sus observatorios espaciales: un cúmulo de estrellas con forma de “árbol de Navidad cósmico”, ubicado en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Según la publicación, esta vista fue registrada hace algunos años y muestra un conjunto estelar situado a aproximadamente 2.500 años luz de la Tierra. La particular disposición de las estrellas y el gas interestelar da lugar a una figura que evoca la silueta de un árbol navideño, lo que ha despertado el interés y la curiosidad del público a nivel mundial.

 

 

La NASA destacó que este tipo de imágenes no solo tienen un valor estético, sino también científico, ya que permiten estudiar los procesos de formación estelar y la dinámica de los cúmulos jóvenes dentro de la galaxia.

El post generó numerosas reacciones de usuarios que resaltaron la belleza del universo y la importancia de la exploración espacial, recordando cómo la ciencia y la astronomía también pueden inspirar asombro y conexión cultural, incluso a través de figuras reconocibles como un árbol de Navidad en el cosmos.

 

