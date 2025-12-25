NASA comparte imagen de un “árbol de Navidad cósmico” en la Vía Láctea

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recordó, a través de un post en la red social X, una de las imágenes más llamativas captadas por sus observatorios espaciales: un cúmulo de estrellas con forma de “árbol de Navidad cósmico”, ubicado en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Según la publicación, esta vista fue registrada hace algunos años y muestra un conjunto estelar situado a aproximadamente 2.500 años luz de la Tierra. La particular disposición de las estrellas y el gas interestelar da lugar a una figura que evoca la silueta de un árbol navideño, lo que ha despertado el interés y la curiosidad del público a nivel mundial.

La NASA destacó que este tipo de imágenes no solo tienen un valor estético, sino también científico, ya que permiten estudiar los procesos de formación estelar y la dinámica de los cúmulos jóvenes dentro de la galaxia.

El post generó numerosas reacciones de usuarios que resaltaron la belleza del universo y la importancia de la exploración espacial, recordando cómo la ciencia y la astronomía también pueden inspirar asombro y conexión cultural, incluso a través de figuras reconocibles como un árbol de Navidad en el cosmos.

