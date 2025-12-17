NASA confirma el eclipse solar más largo del siglo: ¿cuándo ocurrirá?

La ciencia y la astronomía se preparan para presenciar un evento sin precedentes en el siglo XXI: el eclipse solar total de mayor duración. La NASA confirmó que este espectacular fenómeno ocurrirá en menos de dos años, ofreciendo una oportunidad única para observar cómo la Luna eclipsa al Sol por más de seis minutos.

El evento es considerado un hito, ya que la mayoría de los eclipses totales no superan los dos minutos de duración, informa el portal Ámbito.

¿Cuándo y por qué será el más largo?

El eclipse solar más largo del siglo XXI está programado para el 2 de agosto de 2027.

Según la NASA, la fase de totalidad alcanzará una duración récord de 6 minutos y 22 segundos.

Esta excepcional duración es el resultado de una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra. Además, la Luna se encontrará en su punto más cercano a nuestro planeta, lo que maximiza el tamaño de su sombra proyectada sobre la Tierra y prolonga el tiempo de oscurecimiento. Las regiones dentro de esta franja de totalidad experimentarán cómo el día se convierte completamente en noche durante varios minutos.

La ruta de la sombra: ¿Dónde se verá?

Aunque una visibilidad parcial se extenderá por muchas regiones del mundo, la fase total del eclipse solo podrá observarse a lo largo de una franja de 258 kilómetros que cruza continentes.

Países con visibilidad total (Sombra Umbral):

Europa: España (con lugares privilegiados como Tarifa).

África: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto (donde Luxor será un punto clave) y Sudán.

Oriente Medio: Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Los lugares situados fuera de esta estrecha franja, incluyendo el resto de Europa y Asia, solo presenciarán un eclipse parcial, donde el Sol se oscurecerá a medias y por un tiempo más breve. Para quienes no se encuentren en la ruta, la NASA y otros medios realizarán transmisiones en vivo para seguir el evento en tiempo real.

Un fenómeno en desaparición

El evento de 2027 también marca un hito científico debido a su creciente rareza. La NASA explica que los eclipses solares totales serán cada vez menos frecuentes a largo plazo.

Esto se debe a que la Luna se está alejando gradualmente de la Tierra a un ritmo de aproximadamente 3.8 centímetros por año. Con el tiempo, esta distancia provocará que el satélite natural se vea más pequeño en el cielo, impidiendo que cubra completamente el disco solar en futuras alineaciones.

Precauciones esenciales para la observación

Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero requiere tomar precauciones rigurosas para proteger la visión:

Protección obligatoria: Es crucial utilizar gafas solares certificadas que filtren la luz dañina y cumplan con los estándares internacionales.

Momento de seguridad: Solo durante la fase de totalidad (cuando la Luna cubra completamente el Sol), es seguro mirar directamente sin protección. Un segundo antes o después de la totalidad, se deben usar los filtros.

Equipos especializados: Para capturar o ver el fenómeno con detalle, se deben usar filtros específicos para telescopios y cámaras. Mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles a la retina.

