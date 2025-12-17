VIDEO: Hombre dio tremenda golpiza a un delincuente y evitó el robo de una bicicleta

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un hombre, que sería propietario de una hamburguesería, agarró a golpes a un sujeto que, segundos antes, había robado una bicicleta.

En las imágenes se observa cómo el delincuente intenta darse a la fuga; sin embargo, al ser observado por el sujeto, este procede a lanzarle un puño y logra derribarlo de la bicicleta. De manera inmediata, el delincuente cae al piso y el propietario de la hamburguesería procede a golpearlo.

El propietario del comercio relató al medio TN que la víctima del asalto se había comprado la bici hace tres días para trabajar, por lo que su reacción fue inmediata al ver cómo el sujeto intentaba llevársela.

“Estaba hablando tranquilo y de repente escucho: ‘¡Agárrenlo, agárrenlo, me robó la bicicleta!’”, relató el propietario.

Aturdido e impedido de continuar con el robo, el delincuente se levantó, abandonó la bicicleta y escapó a pie.

“Casi se cae y salió corriendo. Cuando tratamos de alcanzarlo, se fue”, relató.

El video fue publicado y viralizado, generando miles de comentarios, entre ellos felicitaciones al propietario por su inmediata reacción al evitar el robo.

