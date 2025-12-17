TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Ivirgarzama

19ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Hombre dio tremenda golpiza a un delincuente y evitó el robo de una bicicleta

“Lo vi venir y atiné a pegarle el golpe”, dijo el hombre, propietario de una hamburguesería, quien, al observar cómo el delincuente huía con una bicicleta, no dudó en detenerlo a golpes.

Red Uno de Bolivia

16/12/2025 21:53

Foto: Captura de video
Argentina

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un hombre, que sería propietario de una hamburguesería, agarró a golpes a un sujeto que, segundos antes, había robado una bicicleta.

En las imágenes se observa cómo el delincuente intenta darse a la fuga; sin embargo, al ser observado por el sujeto, este procede a lanzarle un puño y logra derribarlo de la bicicleta. De manera inmediata, el delincuente cae al piso y el propietario de la hamburguesería procede a golpearlo.

El propietario del comercio relató al medio TN que la víctima del asalto se había comprado la bici hace tres días para trabajar, por lo que su reacción fue inmediata al ver cómo el sujeto intentaba llevársela.

“Estaba hablando tranquilo y de repente escucho: ‘¡Agárrenlo, agárrenlo, me robó la bicicleta!’”, relató el propietario.

Aturdido e impedido de continuar con el robo, el delincuente se levantó, abandonó la bicicleta y escapó a pie.

“Casi se cae y salió corriendo. Cuando tratamos de alcanzarlo, se fue”, relató.

El video fue publicado y viralizado, generando miles de comentarios, entre ellos felicitaciones al propietario por su inmediata reacción al evitar el robo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD