VIDEO: Delincuentes robaron una cartera, cayeron de su moto y fueron agredidos por los vecinos

Los vecinos, enardecidos al escuchar los gritos de la mujer que sufrió el robo de su cartera, reaccionaron inmediatamente, logrando golpear a dos delincuentes que iban a bordo de una moto.

Red Uno de Bolivia

16/12/2025 22:16

Foto: Captura de video
Argentina

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que una mujer fue víctima de un robo violento por dos delincuentes a bordo de una motocicleta.

En su intento de huir, uno de ellos se subió a la moto, pero ambos cayeron en primera instancia. El delincuente que conducía reaccionó de manera inmediata e intentó escapar, pero su acompañante no logró subirse correctamente; tras varios intentos, ambos cayeron nuevamente al piso.

Es en ese preciso momento los vecinos salieron en defensa de la víctima y, con palos, lograron golpearlos. Uno de los vecinos incluso arrancó partes de la moto y utilizó un objeto para golpear a los delincuentes.

Nuevamente, uno de los delincuentes intentó arrancar la moto y huir, pero los vecinos no lo permitieron.

La secuencia, que duró poco más de un minuto, continuó con una pelea entre los delincuentes y los vecinos. Sin embargo, pese a que alertaron a la Policía, el patrullero no llegó y los ladrones finalmente escaparon.

 

