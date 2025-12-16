Irregularidades con precintos en cisternas desatan sospechas de desvío de combustible

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha encendido las alarmas en el sector energético tras develar irregularidades críticas en los sistemas de seguridad utilizados en el transporte de combustibles, situación que apunta a un posible desvío masivo de recursos.

Margot Ayala, directora de la ANH, informó que un operativo efectuado el pasado 12 de diciembre a las 05:00, de manera simultánea en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, detectó fallas graves con el uso de los precintos en las cisternas que salen de las plantas de almacenaje.

La directora de la ANH detalló que en La Paz, Oruro y Cochabamba, los precintos identificados no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias, lo que generó preocupación en las autoridades.

“Esto es algo que YPFB tiene que ver, porque existe la posibilidad de que se hayan cambiado o que se hayan recibido precintos malos”, indicó Ayala.

Alarma en Palmasola, la planta más grande del país

La situación más crítica fue detectada en Santa Cruz, específicamente en las cisternas que salen de la Planta de Palmasola, la instalación de despacho más grande del país. Ayala denunció que en esta planta, los precintos de seguridad no se están usando de acuerdo con normas internacionales.

“Lo que significa que todas las cisternas que están saliendo de la planta de Palmasola pueden haber estado siendo sujetas al desvío de combustible. Es preocupante que la planta más grande del país, de donde sale la mayor cantidad de envíos de combustibles, esté teniendo este tipo de irregularidades”, acotó la directora.

El mal uso y la falta de control en los precintos de seguridad dejan abierta la "susceptibilidad" de que cualquier persona pueda extraer el combustible de los vehículos en cualquier momento y en cualquier lugar del trayecto, lo que refuerza la sospecha de desvío y contrabando.

Anuncia investigación

Estos precintos están siendo a sometidos a un estudio y se va a iniciar una investigación para detectar si los precintos que ha recibido YPFB no cumplen con las especificaciones técnicas de seguridad especificada en el SICOES o es que están siendo cambiados de manera posterior.

“Estos precintos se están utilizando en todo el país, nos preocupa. O alguien ha recibido los precintos mal y están incumpliendo el contrato o se han cambiado al interior de YPFB”, concluyó.

