Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe ha puesto nuevamente a Bolivia en el foco de una problemática estructural: el país mantiene el primer puesto regional en informalidad laboral.

Al primer semestre de 2025, Bolivia registró una alarmante tasa de informalidad del 82.3%, un indicador que duplica las cifras promedio de la región (46.7% en el mismo periodo). En contraste, Uruguay se encuentra en el otro extremo con la tasa más baja (22.3%).

Según el análisis del economista e investigador Luis Fernando Romero, el aumento de la incidencia de la informalidad en el país es resultado directo de una caída en la cantidad de puestos formales combinada con el incremento de ocupaciones informales, un fenómeno que se ha agravado desde la pandemia y la actual recesión económica.

El rostro más vulnerable: La informalidad juvenil

El análisis destaca que el fenómeno de la informalidad golpea de manera desigual a la población. El sector más afectado y vulnerable por la crisis económica son los jóvenes (15 a 24 años).

Tasa de Informalidad Juvenil (2024): 96.2%

Tasa de Informalidad Hombres (2024): 81.9%

Tasa de Informalidad Mujeres (2024): 86.1%

Paradójicamente, la tasa de desocupación juvenil de Bolivia (5.1% al 1er semestre 2025) es la más baja de la región, un dato que el experto interpreta como una confirmación de que "Bolivia no tiene un problema de desempleo, sino más bien de un empleo precario, informal y de baja calidad".

El camino no es sancionar, sino incentivar

El economista Luis Fernando Romero Torrejón subraya que la informalidad en Bolivia no es coyuntural, sino estructural. Para revertir esta condición, sugiere un cambio de enfoque en la política estatal, es decir adoptar medidas simples, concretas y reducir el costo de la formalidad.

Sugiere al menos tres puntos: Reducir el costo de la formalidad; Formalización con beneficios tangibles; y una Política productiva para el sector informal.

“La estrategia del Gobierno debe ser simple y realista: hacer que la formalidad sea más barata, más fácil y más útil que la informalidad. Solo si la formalidad ofrece ingresos estables, acceso a salud y crédito, la informalidad bajará de manera gradual y sostenible”, concluye.

