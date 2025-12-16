Viceministro Linares: empresas del MAS no tenían excedentes y usaban fondos de caja para pagar bonos

El viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, denunció este lunes que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) habría invertido cerca de 2.600 millones de dólares en empresas públicas que actualmente no funcionan y que utilizaron recursos y créditos internacionales para cubrir gastos corrientes, incluyendo el pago de bonos sociales.

Según la autoridad, muchas de estas empresas nunca generaron utilidades ni excedentes, por lo que recurrieron a fondos de caja y recursos de créditos externos para cubrir la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy.

“Son casi 2.600 millones de dólares que se han invertido en empresas que ya no funcionan. Son empresas que utilizaron recursos de caja —no utilidades— para pagar bonos, porque nunca generaron excedentes. Escogían qué empresas tenían algo de dinero en sus cuentas para poder pagar la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy, transgrediendo así cualquier norma”, denunció el viceministro en conferencia de prensa.

Linares también indicó que algunas entidades habrían utilizado fondos provenientes de créditos internacionales para cubrir gastos operativos. Citó el caso de la Agencia Boliviana Espacial, que recibió un crédito del Eximbank de China y presuntamente destinó parte de esos recursos al pago de bonos.

Sostuvo que estas decisiones no solo evidencian una mala administración, sino que también habrían contribuido a una pérdida de más de 2.595 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN), sin que las empresas creadas generen beneficios o sostenibilidad para el Estado.

Frente a esta situación, el Gobierno anunció que la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) iniciará una investigación exhaustiva de más de 60 empresas estatales creadas desde 2006, con el fin de elaborar un informe financiero y operativo detallado.

