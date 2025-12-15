Inundaciones provocan caos en Santa Cruz: Espejos y Cenvicruz entre las zonas más golpeadas

Las lluvias registradas el sábado en Santa Cruz provocaron desbordes de quebradas e inundaciones graves, dejando a varias comunidades incomunicadas y afectando seriamente al Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) y la zona de Espejos.

En Cenvicruz, el agua ingresó con fuerza, cubriendo vehículos, habitaciones y la cocina del recinto. La corriente arrastraba piedras y troncos, por lo que los internos tuvieron que subir a los techos para ponerse a salvo.

El acceso por tierra quedó totalmente interrumpido, por lo que se enviaron dos helicópteros que llevaron ropa y víveres, mientras se evaluaban los daños ocasionados por la inundación.

En la zona de Espejos, una quebrada rebalsó y el puente que conectaba el sector desapareció, dejando a los vecinos aislados. La zona quedó cubierta por agua, barro y restos de árboles arrastrados por la corriente, evidenciando la fuerza de las lluvias.

El panorama es desolador: calles y viviendas anegadas, lodo por doquier y árboles derribados. Las autoridades continúan con la evaluación de daños y los trabajos de asistencia a los afectados, mientras la comunidad espera que las condiciones climáticas mejoren.

