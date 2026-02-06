Una escena digna de película se vivió en la ciudad de El Alto, luego de que un grupo de jóvenes arrestados por consumir bebidas alcohólicas fuera del horario permitido lograra escapar de un bus policial de manera insólita.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde efectivos policiales intervinieron una celebración que había excedido los límites establecidos por la normativa vigente.

Tras el operativo, seis jóvenes fueron arrestados y trasladados en un bus policial. Sin embargo, durante el trayecto, los aprehendidos notaron que las ventanas del vehículo podían abrirse.

Fuga en segundos

Aprovechando que los funcionarios se encontraban en la puerta principal del bus, los jóvenes abrieron las ventanas y, en cuestión de segundos, comenzaron a saltar para huir del lugar.

Al menos cuatro de ellos lograron escapar, perdiéndose entre las calles cercanas, mientras que el quinto y sexto fueron reducidos por los policías, quienes reaccionaron a tiempo al notar la fuga.

Llamado a respetar la norma

La Policía recordó que el consumo de alcohol fuera de horario está sancionado por ley y exhortó a la población, especialmente a los jóvenes, a respetar las disposiciones para evitar sanciones y situaciones de riesgo.

