¿Aún no recibiste tu aguinaldo? Así podrás calcular el monto que te corresponde

El ministerio de Trabajo emitió un instructivo para el pago del aguinaldo 2025. Según la disposición, este beneficio debe pagarse como máximo hasta el 19 de diciembre en el sector público y hasta el 20 de diciembre en el sector privado.

Además, los permisos deben presentar la planilla del pago de aguinaldos ante el Ministerio de Trabajo hasta el 30 de diciembre, según el instructivo emitido por esta cartera de Estado.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

Para el sector privado, la base de cálculo es el promedio del total de ganado de los últimos tres meses anteriores al pago del aguinaldo o a la extinción de la relación laboral.

Dentro del “ganado total” se considera, entre otros conceptos:

· Salario básico

· Comisiones

· Recargas por trabajo nocturno

· Horas extraordinarias

· Bono de antigüedad

· Recargas por feriados y domingos trabajados

· Salario dominical

​​​​​​​· Porcentajes y toda remuneración de carácter permanente, regular y continuo reconocidos por ley o acuerdo entre partes.

En el caso de ciertos trabajadores que no completan los 12 meses del año, el aguinaldo se paga en proporción al tiempo trabajado en la gestión, conforme a lo señalado en el instructivo.

​​​​​​​Para el sector público, la base de cálculo también es el promedio del total ganado de los últimos tres meses anteriores al pago del aguinaldo oa la desvinculación, excluyendo los conceptos que no constituyen remuneración propiamente dicha, según las disposiciones del Estatuto del Funcionario Público y las normas específicas citadas por el Ministerio.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

Son beneficiarios y beneficiarios del aguinaldo todas las personas que prestan servicios por cuenta ajena, bajo relación de subordinación o dependencia, y que perciben remuneración en cualquiera de sus modalidades.

El instructivo aclara que:

· Para los trabajadores y trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo, basta con que hayan acumulado tres (3) meses de trabajo ininterrumpido durante el año 2025 para acceder al aguinaldo completo.

· En el caso de obreras y obreros, se reconoce el derecho al aguinaldo con un (1) mes calendario de trabajo en la gestión, pagado en forma proporcional cuando corresponda.

