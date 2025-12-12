Este viernes el atrio de la Catedral se llenará de música y tradición con 'Navidad Camba'

Este viernes 12 de diciembre, a partir de las 20:00, el atrio de la Catedral en la plaza principal será el escenario de “Navidad Camba”, un espectáculo que fusiona arte, cultura y espíritu navideño.

Más de 80 bailarines participaron en el ensayo general realizado la noche previa, afinando cada detalle para brindar un show continuo de 40 minutos.

El evento incluirá la presentación de 30 niños bailarines, cuadros de ballet, además de la participación de personajes tradicionales como mamá Noelas y papá Noeles.

La reconocida cantante Gisela Santa Cruz también formará parte del espectáculo, interpretando cinco composiciones creadas especialmente para esta puesta en escena.

“Navidad Camba” busca rescatar y celebrar la identidad regional a través de la música, la danza y la tradición. La Red Uno compartirá en vivo los mejores momentos del evento para todo el país.

