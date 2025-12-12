Justo cuando muchos creían que WhatsApp había cerrado el año en cuanto a novedades, Meta sorprendió con una actualización de diciembre que va más allá de las habituales “correcciones de errores y mejoras de rendimiento”.

La nueva versión de la aplicación de mensajería incorpora funciones diseñadas para facilitar las felicitaciones, mejorar las llamadas familiares y potenciar la inteligencia artificial integrada en la plataforma.

Entre las novedades más destacadas se encuentran las mejoras en las llamadas. Ahora, cuando un usuario llama y no obtiene respuesta, WhatsApp ofrece la opción de dejar una nota de voz o un video rápido, funcionando como un contestador automático moderno y visual.

Además, la aplicación introduce un “foco en el orador” durante las videollamadas grupales, resaltando automáticamente a quien habla para que sea más fácil seguir la conversación. Para los chats de audio, también se habilita la posibilidad de reaccionar con emojis sin interrumpir al interlocutor.

Meta AI eleva la creatividad de los usuarios

La inteligencia artificial de Meta, conocida como Meta AI, recibe importantes mejoras. Entre sus novedades destaca la integración de modelos de generación de imagen, lo que permitirá crear imágenes más realistas y de mayor calidad.

Además, se podrá animar cualquier foto para convertirla en un breve video, una herramienta ideal para personalizar felicitaciones y contenidos para los Estados.

Mejoras en la versión de escritorio

Para quienes utilizan WhatsApp desde su ordenador, la actualización incluye una nueva pestaña de archivos multimedia. Con esta función, es posible acceder de manera rápida a fotos, videos, documentos y enlaces de todos los chats, simplificando la búsqueda y mejorando la productividad.

Mira la programación en Red Uno Play