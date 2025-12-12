TEMAS DE HOY:
Kim Kardashian se convierte en la nueva skin de Fortnite

Fortnite celebrará muy pronto un evento competitivo que permitirá a los jugadores obtener gratis una de las dos nuevas skins de Kim Kardashian. Conoce cómo podrás conseguir este exclusivo aspecto dentro del juego.

Jhovana Cahuasa

11/12/2025 21:27

Foto: Redes Sociales.
Mundo

Fortnite vuelve a sorprender con una colaboración inesperada: Kim Kardashian se suma al universo del popular videojuego de Epic Games con dos nuevas skins que estarán disponibles para los jugadores.

Como parte del lanzamiento, el título celebrará la Copa Kim Kardashian, un torneo especial que permitirá a los mejores participantes obtener una de las skins de forma gratuita.

El evento competitivo se llevará a cabo el 12 de diciembre de 2025, con horarios que varían según la región; en Europa, por ejemplo, se disputará de 19:00 a 22:00. La competencia se desarrollará en el modo Battle Royale en solitario, donde cada jugador deberá acumular puntos mediante eliminaciones y buenas posiciones a lo largo de un máximo de diez partidas.

Para unirse al torneo, los usuarios solo deben ingresar a Fortnite en la fecha indicada y seleccionar la Copa desde la pestaña de Competición. La jornada promete atraer a miles de jugadores interesados en conseguir el exclusivo aspecto de la celebridad sin costo alguno.

 

