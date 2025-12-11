El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que la audiencia de medidas cautelares del expresidente Luis Arce Catacora fue programada para este viernes a las 13:00, en el marco del proceso penal por el caso Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc).

La sesión servirá para que un juez determine si se dicta o no detención preventiva, como solicitó el Ministerio Público, que lo imputó por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en su rol de exministro de Economía.

“Se está respetando el plazo de 24 horas a partir del conocimiento de la imputación”, indicó Saucedo.

El presidente del TSJ explicó que el proceso se tramita por la vía ordinaria, ya que los hechos investigados corresponden a su gestión como ministro y no como jefe de Estado. Por lo tanto, no corresponde un juicio de responsabilidades.

“La justicia en Bolivia no reconoce fueros ni privilegios”, afirmó.

Saucedo reiteró que el sistema judicial no debe ser instrumentalizado por intereses partidarios.

“La justicia es independiente y no responde a intereses de derecha o de izquierda. No será instrumentalizada nuevamente”, advirtió.

En ese sentido, pidió a los actores políticos y sociales evitar interferencias o presiones mientras avanza el proceso judicial contra el exmandatario.

Mira la programación en Red Uno Play