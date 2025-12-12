Bollywood se toma el escenario: última chance para zafar la eliminación

¡Imperdible! A solo 10 días de la final de la segunda temporada de La Gran Batalla, esta noche se vive el último día de competencia de la semana. Los tres equipos restantes deberán presentarse bajo la vibrante y exigente temática del cine de Bollywood.

La dinámica de mitad de semana demanda energía al máximo, interpretación impecable y cero margen de error. Al final de la noche, uno de los jueces será el encargado de decidir qué equipo irá directamente a la gala de eliminación, donde dos duplas deberán despedirse del escenario más grande de la televisión boliviana este domingo.

Esta noche compiten:

Rodrigo Giménez y la Academia Fire Steps Genesis y la Academia Factory Erika Valencia y la Academia The Real Company

La tensión está al límite y nadie quiere quedar fuera a días de la final. No te pierdas ni un instante de esta importante jornada, llena de talento, emoción y mucha danza al estilo Bollywood.

Comenzamos a las 20:45

