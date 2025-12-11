“Se te olvidó la letra”: Ezequiel Serres y Bamboleo son fulminados por el jurado en su noche Bollywood

La nueva temática de La Gran Batalla arrancó con Bollywood como protagonista, y el primer equipo en pisar el escenario fue el de Ezequiel Serres junto a la academia de baile Bamboleo. Ellos interpretaron “Dhoom Again”, de la película Dhoom 2, recreando al personaje de Sunehri Kaur. Aunque la presentación tuvo energía y un visible esfuerzo físico, el jurado no tardó en subrayar los errores.

Para el juez Rodrigo Massa, la coreografía del día era un gran desafío, pero el equipo no logró superarlo:

“Es extremadamente difícil lo que les tocó hoy; aprecio lo que hizo el equipo al tener que bailar mucho más. Se te fue el lip sync, se te olvidó cantar muchas frases. Sé que es complicado, pero me hubiera gustado ver un poco más. Faltó seguridad en el escenario”, observó.

juez Tito Larenti fue aún más contundente, remarcando que, tan cerca de la final, el nivel debía ser mucho más pulido:

“No estuvo prolijo, había bailarines que no coordinaron. Yo voy a resaltar lo que no quiero ver en la final, y aquí falló el lip sync, cosa que no debe ocurrir. La coprotagonista estuvo mal, las chicas mal. Estaban con miedo claramente, no se desarrollaron bien en el escenario”.

Por su parte, Gabriela Zegarra apuntó directamente al protagonista:

“Se dijo casi todo: se te olvidó la letra. Sabemos que no es lo tuyo bailar, Ezequiel, e hiciste un esfuerzo. No había coordinación; si nos basamos en el video, no había nada”.

Finalmente, Elka Meyer coincidió en la falta de imitación y la poca precisión en los pasos:

“Todas las críticas están correctas. Había muchos pasos de otros géneros, había descoordinación. No son pasos fáciles, pero van al tempo musical. Siento que estaban muy inseguros”.

Al dejar la pista, Ezequiel Serres lamentó no haber logrado una presentación más limpia, aunque aseguró que el equipo trabajará para mejorar y avanzar en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

