Génesis y Factory encantan, pero no sorprenden: “Para ustedes fue poco”

En la segunda noche de los grandes clásicos, llegó el turno de Génesis y la academia Factory, quienes apostaron por una interpretación suave y nostálgica con Only You, del grupo The Platters y del artista Tony Williams. Aunque la propuesta apuntaba a ser delicada y elegante, el jurado coincidió en que el equipo no alcanzó el nivel espectacular al que tienen acostumbrado al público.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien destacó el trabajo del lip sync, pero aseguró que la puesta quedó corta.

“Génesis, trabajaste bien el lip sync. No encontraba ciertos gestos, entiendo la complejidad. Te noté más sereno. Academia, ustedes siempre hacen cosas espectaculares. Me gustó, pero para ustedes fue muy poco. Hoy no lograron sorprenderme”, dijo.

La juez Gabriela Zegarra coincidió en que faltó ese “golpe” que normalmente entregan.

“No estuvo mal, pero tampoco fue wow, como siempre. Me gustó tu trabajo en el lip sync, cómo lo manejas. Sentí que faltó llegar más al personaje. Sé lo difícil que es pronunciar”, comentó.

Para Rodrigo Massa, la presentación fue buena, pero necesitaba una historia más marcada para generar impacto.

“Con unos ajustes en la historia hubiera llegado más. Estaba bien actuado. Génesis, me faltó… parpadeaste mucho al principio”, observó.

La juez Elka Meyer no brindó su devolución, ya que el equipo, gracias a un beneficio obtenido en una gala anterior, decidió silenciar su evaluación para evitar críticas.

Pese a las observaciones, Génesis y Factory se mostraron conformes con su puesta y aseguraron que seguirán ampliando el nivel rumbo a la final.

