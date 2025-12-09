Juandy emociona al jurado con una poderosa versión de 'La Vie en Rose' en La Gran Batalla

En una nueva gala dentro de las últimas semanas de competencia de la segunda temporada de La Gran Batalla, el equipo de Juandy y la Academia Legacy fue el encargado de abrir la noche de este lunes con una emotiva interpretación de 'La Vie en Rose', del reconocido artista Louis Armstrong.

La puesta en escena conmovió al jurado, que resaltó el trabajo del equipo, aunque también brindó observaciones para continuar mejorando rumbo a la gran final.

La juez Gabriela Zegarra destacó el dominio del personaje por parte de Juandy y el manejo de los detalles escénicos.

“Supiste aprovechar los gestos y movimientos con los dientes, estudiaste muy bien el personaje. En el equipo hubo pequeñas descoordinaciones, pero Juandy estuvo muy bien”, indicó.

A su turno, el juez Rodrigo Massa, encargado de la decisión final de la noche, valoró la investigación artística del equipo y llamó a profundizar la expresividad.

“Legacy hizo un buen trabajo estudiando la época. Juandy, hay matices que podemos mejorar, especialmente en la mirada y en algunos detalles de fuerza en la interpretación”.

La juez Elka Meyer subrayó la técnica y la postura del conjunto.

“Me gustó que lograron una mezcla entre la postura y el poder de la danza. Las chicas no perdieron la línea; solo deben cuidar ciertos detalles”.

Finalmente, el juez Tito Larenti resaltó la fidelidad del equipo hacia el estilo del artista original y la correcta sincronización del personaje principal.

“Trata de mantener un lip sync correcto y lo lograste. Solo falta reforzar la seguridad y la postura. Es algo que pueden corregir; sigan trabajando en la excelencia”.

Con la noche, bajo la decisión de Rodrigo Massa, los equipos continúan afinando cada presentación para asegurar su permanencia en la competencia, que se acerca a su gran final de temporada.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play