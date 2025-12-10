Fiscal Tejerina: Muertes en Cotapachi fueron por arma de fuego y policía acusado tenía prohibido portar armas letales

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, ofreció un informe detallado sobre el avance de la investigación del conflicto en Cotapachi, donde fallecieron dos personas el pasado lunes. Tejerina confirmó que el oficial de policía aprehendido será imputado por el delito de homicidio, a pesar de que este alega haber actuado en legítima defensa tras ser herido y atacado por una turba.

Muerte por arma de fuego y prohibición policial

El Fiscal confirmó los resultados de la autopsia de ley, estableciendo la causa de muerte de las dos víctimas: "Producto de la autopsia de ley se logra establecer de manera certera de que ambos habían fallecido por un shock hipovolémico causado por arma de fuego".

Sin embargo, el informe de la Policía Boliviana señala una grave irregularidad en el accionar del oficial "Ellos tenían prohibido portar armas de fuego en este operativo. Seguramente ha sido una omisión a esta instructiva emanada por autoridad superior", afirmó.

Tejerina indicó que el Plan de Operaciones de la Policía solo permitía el ingreso con "armas de carácter disuasivo, gases lacrimógenos, estopines", lo que implica que el oficial rompió una orden superior al portar un arma letal.

Legítima defensa vs. prohibición

El oficial aprehendido, que sufrió más de 30 impactos de perdigones de escopeta en el cuerpo, declaró que accionó su arma de reglamento en el marco de la legítima defensa, ya que estaba herido y huía de la turba que intentaba "traer gasolina para incendiar y quemar a los policías".

El Fiscal reconoció que las imágenes y los audios del lugar sugieren un hostigamiento violento: "Se puede advertir de las imágenes que ya el oficial de policía se encuentra herido por la dificultad que tiene al caminar. Evidentemente, podría representar eventualmente el uso de legítimo del derecho a la defensa"-

No obstante, la autoridad recalcó que el juez deberá valorar la legítima defensa frente a la "obligación de valorar una orden de operaciones que prohibía el uso de armas letales".

Hallazgos y Premeditación

La investigación, a cargo de una comisión de fiscales de Delitos Contra la Vida y Anticorrupción, reveló indicios de premeditación por parte de los agresores:

Práctica con explosivos: "El día viernes, estas personas hubieran estado practicando, hubieran estado generando acciones de práctica con la manipulación de explosivos", dijo el Fiscal. Una persona perdió la mano por manipular dinamita ese día.

Secuestro de material: Se secuestraron vehículos cargados con tierra y piedras, dinero, drones, dinamita, y mecha de combustión lenta, que estaba siendo usada en contra de la Policía.

Uso de drones: Los drones eran usados para "monitorear el accionar de cada uno de los grupos y también de la policía", agregó Tejerina.

El Ministerio Público confirmó que el oficial está formalmente aprehendido y será imputado por homicidio, solicitando su detención preventiva. La investigación pericial de las 13 vainas de proyectil calibre 9 mm colectadas cotejará si otros policías también dispararon. Además, no se descarta citar a los alcaldes municipales de Quillacollo y Colcapirhua por su posible involucramiento en la generación de conflictos.

