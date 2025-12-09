Fiscalía conforma comisión para investigar muertes en Colcapirhua

La Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que las dos personas fallecidas durante el conflicto en Cotapachi, Colcapirhua, murieron por impactos de arma de fuego, según reveló la autopsia médico-legal realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Además, un efectivo policial se encuentra gravemente herido tras recibir múltiples esquirlas de escopeta. Los médicos extrajeron al menos 18 fragmentos de su cuerpo.

El fiscal Osvaldo Tejerina Ríos anunció la conformación de una comisión integrada por fiscales especializados en delitos contra la vida y anticorrupción, con el objetivo de garantizar un proceso transparente.

En paralelo, los informes de la Policía señalan que “no se usaron armas letales” durante la intervención. La versión oficial sostiene que solo se utilizaron gases lacrimógenos y equipos disuasivos. La Fiscalía advirtió que estas contradicciones serán objeto de verificación técnica.

El Ministerio Público informó que se realizará un registro técnico del lugar de los hechos, con la participación de peritos del IDIF y del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP).

El equipo multidisciplinario incluirá expertos en criminalística, medicina forense, planimetría y balística, quienes trabajarán en la recolección de pruebas materiales para determinar quién o quiénes utilizaron armamento letal durante el enfrentamiento.

“Buscamos esclarecer este hecho de la manera más pronta posible, con apego total a la transparencia”, declaró el fiscal Tejerina.

Mira la programación en Red Uno Play