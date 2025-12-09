“Debe haber sanción ejemplar”: Edmand Lara ordena investigación por muertes en Colcapirhua

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se pronunció este lunes sobre los hechos de violencia registrados en el botadero municipal de Colcapirhua, donde un operativo de desbloqueo que derivó en la muerte de dos comunarios por impacto de bala, en la zona de Cotapachi, Cochabamba.

Lara expresó su profunda preocupación por el registro de dos hechos de violencia en menos de una semana:

Represión a personas con discapacidad en la Plaza Murillo, quienes "solo buscaban ser escuchados". El deceso de dos hermanos bolivianos que perdieron la vida en un operativo de desbloqueo ejecutado por la Policía Boliviana.

Búsqueda de responsables y sanción ejemplar

Ante la escalada de violencia, anunció una acción inmediata: "Como vicepresidente, he ordenado un informe exhaustivo para dar con los responsables".

La autoridad enfatizó que los responsables de las muertes en Cotapachi "deben asumir la responsabilidad y la consecuencia de sus actos". Expresó su solidaridad y su más sentido pésame a las familias de los fallecidos, asegurándoles que el Estado hará "todo lo que la ley nos permite para dar con los autores y los responsables para que sean sancionados de manera ejemplar".

