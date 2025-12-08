Policía de Cochabamba denuncia que efectivos fueron heridos con arma letal durante intervención en Colcapirhua

El Comando Departamental de Policía de Cochabamba emitió un comunicado oficial este lunes para informar sobre la intervención en la zona de Cotapachi, municipio de Colcapirhua, escenario de un violento enfrentamiento en horas de la mañana.

En el comunicado, la institución policial destacó que su intervención se realizó en "cumplimiento estricto de una acción popular" y dentro del marco legal vigente. Además, reafirmó que todas sus acciones se desarrollan bajo el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y siguiendo el Manual del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza.

El punto más relevante del comunicado es la denuncia de agresión contra sus efectivos:

Agresión con arma letal: La Policía mencionó que, durante la intervención, "fueron heridos efectivos policiales con arma letal", lo que, según la institución, "demuestra la complejidad del hecho atendido".

El Comando Departamental reafirmó su compromiso de "esclarecer los hechos de manera limpia, eficiente y transparente", asegurando que pondrán toda la información necesaria a disposición de las instancias competentes.

Vea el comunicado:

