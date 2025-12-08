“¡Queremos justicia!”: así trasladaron a las víctimas del enfrentamiento en Colcapirhua

Las imágenes fueron dolorosas para los familiares de las víctimas, quienes entre lágrimas y pedidos de justicia presenciaron el traslado de los cuerpos de las dos personas fallecidas en el enfrentamiento registrado durante la intervención al desbloqueo del botadero municipal de Cotapachi, en el municipio de Colcapirhua.

Los familiares llegaron hasta el hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, donde se encontraban los cuerpos, y acompañaron su traslado hacia el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se realizará la autopsia médico-legal para establecer las causas exactas del fallecimiento.

Hay 11 heridos y se inició una investigación

Además de las dos víctimas fatales, se confirmaron al menos 11 personas heridas, quienes permanecen internadas y reciben atención médica en distintos centros de salud.

Las autoridades policiales informaron que ya se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Reiteraron que, durante el operativo, los efectivos no hicieron uso de armas de fuego.

