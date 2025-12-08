Once heridos y dos muertos: crece la presión para investigar lo ocurrido en Colcapirhua

La tarde de este lunes se confirmó que ya son once los heridos y dos las personas fallecidas tras los enfrentamientos registrados en el botadero de Cotapachi, en el municipio de Colcapirhua. Los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la realización de la autopsia y determinar las causas exactas de la muerte.

Familiares de los fallecidos recogieron los cuerpos en horas de la tarde, mientras continúa la tensión en la zona. Bernardo Almaraz, presidente del control social del Distrito 6, confirmó la cifra de once heridos que llegaron a distintos centros médicos y reiteró que las dos víctimas ya se encuentran en el IDIF.

En medio del clima de confrontación, algunos pobladores apuntan al alcalde de Colcapirhua, mientras otros acusan a la Policía de haber provocado la tragedia. La situación deberá ser esclarecida por las investigaciones.

El comandante departamental de la Policía, coronel Alejandro Basto, brindó un informe preliminar y aseguró que ningún efectivo utilizó armas de fuego durante el operativo.

“Según el orden de operaciones, está prohibido que los policías usen armas de fuego. Se revisó y no existían. Ya informé al comandante general y se instruyó abrir una investigación a través de la FELCC”, explicó.

Basto también reportó que un policía resultó herido por un balín en la pierna derecha. Además, indicó que existen personas aprehendidas en posesión de dinero, drones y material explosivo.

“Se encontró plata, drones, cerca de 20.000 bolivianos, celulares, un minibús y tres aprehendidos: una mujer y dos varones”, detalló.

Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades y determinar qué provocó la violencia en Cotapachi.

