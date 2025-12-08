Misión de observación de la UE valida las elecciones generales y plantea 19 recomendaciones

Tras la realización de las elecciones generales de agosto y la segunda vuelta de octubre, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) presentó su informe final sobre el proceso que incluye un paquete de 19 recomendaciones dirigidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), las organizaciones políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Davor Stier, jefe de la misión, destacó que el proceso electoral del país “se desarrolló de manera adecuada”, aunque subrayó que existen aspectos que requieren ajustes.

“Hemos entregado a las autoridades un conjunto de recomendaciones para seguir fortaleciendo la institucionalidad democrática”, señaló.

Las cinco áreas que la UE considera prioritarias

Aunque el informe recoge 19 propuestas, la Misión definió cinco ejes esenciales para mejorar la transparencia y la calidad electoral en Bolivia:

1. Fortalecimiento institucional del TSE

La UE observó la necesidad de mejorar la comunicación de decisiones y profesionalizar al personal técnico del Órgano Electoral.

2. Regulación clara de los plazos de inscripción e inhabilitación de candidatos

Stier advirtió que las inhabilitaciones de último momento generan confusión entre los votantes y consideró que este aspecto debe ser corregido.

3. Recuperar el financiamiento estatal a los partidos políticos

La misión sostiene que la ausencia de recursos públicos afecta la equidad en la competencia electoral.

4. Impulsar una ley de medios de comunicación

El informe recomienda una normativa que garantice imparcialidad y evite el uso político de los medios. La UE remarcó que la comunicación debe servir al interés público.

5. Regular los contenidos digitales y combatir la desinformación

Tras identificar un incremento de campañas de desinformación, especialmente en la segunda vuelta, la misión considera urgente implementar un marco legal que proteja a votantes y candidatos.

Una hoja de ruta hacia las subnacionales

Stier señaló que las observaciones buscan “profundizar la democracia y reforzar el Estado de derecho”. La UE ya entregó el documento a las autoridades bolivianas para que definan los mecanismos de seguimiento y aplicación.

El informe, además de validar la organización del proceso electoral, marca una ruta de ajustes institucionales de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, uno de los retos políticos más relevantes del próximo año.

