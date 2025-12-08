Video impactante: Así evacuaron a los heridos del enfrentamiento en Colcapirhua

La mañana de este lunes dejó escenas de alta tensión en el botadero de Cotapachi. Un video, grabado por vecinos, muestra el momento en que varios heridos fueron evacuados tras el violento enfrentamiento registrado durante el intento de desbloqueo.

De acuerdo con el reporte del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, seis personas fueron trasladadas hasta el centro médico. Entre ellas, dos comunarios llegaron sin vida, ambos con heridas provocadas por arma de fuego.

El director del hospital, Julio César Orozco, detalló el estado de los demás pacientes:

“Tenemos un herido grave que está siendo atendido por un trauma abdominal producido por proyectil de arma de fuego. Otro paciente también es de gravedad, con una fractura expuesta por arma de fuego. Además, hay otros dos heridos”, explicó.

Una de las personas afectadas permanece en estudios médicos y una mujer fue trasladada a su seguro de salud para recibir atención especializada.

También se conoció que varios policías resultaron heridos, presuntamente por impactos de arma de fuego, aunque aún no se brindó un informe oficial detallado.

La Policía y el Ministerio Público ya se encuentran investigando el hecho, que se suma a los 12 días de bloqueo que mantienen pobladores de Cotapachi exigiendo la delimitación del botadero municipal.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play